شكرا لقرائتكم خبر عن وادي دجلة يكرم على فرج بعد تربعه على عرش الإسكواش العالمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم مسئولو وادى دجلة اليوم، الثلاثاء، حفل تكريم لبطل الإسكواش المصرى على فرج، فى الثانية عشرة ظهرًا بأحد فنادق مصر الجديدة.

وكان على فرج قد انتزع صدارة التصنيف العالمى للإسكواش من محمد الشوربجى، بعد تغلب فرج على الأخير فى نهائى بطولة جى بى مورجان الدولية المفتوحة، والتى تعد أول بطولة بفئة البلاتينيوم العام الجارى.

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وعاد فرج خلال المباراة بعد تأخره بشوطين نظيفين، ليفوز بثلاثة أشواط مقابل شوطين فى النهائى الذى جمع الثنائى المصرى بالولايات المتحدة الأمريكية، لينهى على فرج هيمنة 40 شهرًا لمحمد الشوربجى على قمة التصنيف العالمى للإسكواش.

ويترقب على فرج الإعلان الرسمى من الاتحاد الدولى للإسكواش عن صدارته للتصنيف العالمى أول مارس المقبل، بسبب نقاط بطولة ويندى سيتى التى سيتم انتزاعها من محمد الشوربجى بداية الشهر المقبل .