بالفيديو.. تحدي جديد بين محمد صلاح وميسي

ميسي ومحمد صلاح كتبت: سارة جاب الله نشر المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي فيديو برفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، وظهر الثنائي صلاح وميسي في الاعلان الجديد وهما يستعرضان مهارتهما بالكرة . مهارتهما بالكرة . وأشار صلاح في الفيديو علي صفحتة الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بأن الإعلان خاص بشركة بيبسي. Advertisements الجدير بالذكر أن هذه هي الحملة الدعائية الثانية التي يشارك فيها محمد صلاح في غضون أيام قليلة، عند ظهوره في إعلان حملة ترويجية لإحدي شركات البريد العالمية والتي لاقت نجاحاً كبيراً. شاهد الفيديو..

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