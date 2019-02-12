موعد مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان والقنوات الناقلة

كتبت: سارة جاب الله

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة حول العالم مساء اليوم مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي علي ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات دور الــ16 بدوري أبطال أوروبا ، سيكون هذا أول لقاء رسمي يجمع بين مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في المسابقات الأوروبية .

ويسعي كلاً من الفريقان عن الصعود للدور ثمن النهائي الذي يعتبر بمثابة لعنة كبرى بالنسبة

لهما خلال السنوات الماضية ،وخصوصاً لفريق الشياطين الحمر الذي يعتبر واحد من أعرق الفرق الأوروبية التي عانت بشدة من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي مؤخراً.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة،

والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،

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والساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان

تذاع مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بشكل حصري علي قناة بي إن سبورت HD 1 المشفرة، بتعليق عصام الشوالي.

ويعاني باريس سان جيرمان من لعنة الإصابات التي أحاطت بالاعبية "نيمار، كافاني، منير" خلال الفترة الأخيرة ، بينما يدخل مانشستر يونايتد اللقاء وهو في أفضل حالاته وحصل مدربة سولشاير علي جائزة أفضل مدرب بالدوري الإنجليزي عن شهر يناير.