شكرا لقرائتكم أحمد حجازي يحاول الحفاظ علي حظوظه في الصعود للبريميرليج أمام نوتينجهام الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى فريق وست بروميتش ألبيون المحترف ضمن صفوفه أحمد حجازى مدافع منتخب مصر، للحفاظ على آماله في العودة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" عندما يستضيف نوتينجهام فورست في العاشرة مساء اليوم، الثلاثاء، بملعب "ذا هاوثورنس"، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة دوري الدرجة الاولى "تشامبيونشيب".

ويحتل وست بروميتش ألبيون المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإنجليزى "تشامبيونشيب" برصيد 53 نقطة، خلف نوريتش سيتي صاحب الصدارة بفارق 7 نقاط، بينما يحتل نوتينجهام فورست المركز التاسع برصيد 45 نقطة.

وكان موقع "هوسكورد" العالمى، المتخصص فى إحصائيات كرة القدم، إختار أحمد حجازى مدافع منتخب مصر أفضل لاعب في مباراة ستوك سيتى ووست بروميتش ألبيون التى أقيمت السبت الماضي على ملعب "بريطانيا ستاديوم" ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة دورى الدرجة الأولى الإنجليزى "تشامبيونشيب".

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وحصل أحمد حجازى على 8.1 – 10 فى التقييم الذى أعده الموقع عن مستويات لاعبى الفريقين في المباراة، والتى انتهت بفوز وست بروميتش ألبيون بهدف دون مقابل جاء من صناعة مدافع المنتخب الوطنى.

وأحرز دوايت جايل هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 25، بعدما استقبل أحمد حجازى كرة ثابتة لعبت له داخل منطقة الجزاء بتمريرة يسارية لزميله الذى أسكنها فى الشباك.

كما إختار الموقع ذاته، أحمد حجازى في التشكيلة المثالية للجولة ذاتها بعد تألقه مع وست بروميتش ألبيون.