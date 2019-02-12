شكرا لقرائتكم مانشستر يونايتد يستضيف سان جيرمان في معركة تكسير العظام بالتشامبيونزليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحل باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفاً ثقيلاً على مانشستر يونايتد في العاشرة مساء اليوم، الثلاثاء، بملعب "أولد ترافورد" بمدينة "مانشستر"، فى "ذهاب" دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

الإثارة والمتعة سيكونا عنوان مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان المتكافئة والتي يصعب التهكن بهوية الفائز بها.

وصعد باريس سان جيرمان لدور الـ 16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، بينما تأهل مانشستر يونايتد بعدما حل وصيفاً في المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط.

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ويعاني باريس سان جيرمان العديد من الغيابات في مباراة اليوم، حيث يفتقد لجهود النجم البرازيلي نيمار الذى يعانى من التواء شديد فى الكاحل وآلام فى مشط القدم، بنفس موضع الإصابة القديمة التى أبعدته أكثر من 3 أشهر الموسم الماضى وهي الإصابة التي ستبعده عن الملاعب حتى مطلع أبريل المقبل،

كذلك البلجيكي توماس مونييه، الظهير الأيمن للفريق، يعاني من إرتجاج طفيف في المخ يستلزم حصوله على راحة سلبية حتى نهاية الأسبوع الحالي، بينما يعاني إدينسون كافاني من تمزق في عضلات الفخذ الأيمن.

ويسعى مانشستر يونايتد لمواصلة تألقه تحت قيادة المدرب المؤقت "سولشاير" حيث لم يتذوق الفريق مرارة الهزيمة منذ حضور النجم النرويجي في جميع المسابقات، فيما تعادل بمباراة واحدة ضد بيرنلي في 11 لقاء.

فى حين يتطلع باريس سان جيرمان للخروج من معقل مانشستر يونايتد بنتيجة إيجابية يحافظ على أثرها على آماله في بلوغ الدور ربع النهائي قبل خوض مباراة الإياب بملعب "حديقة الأمراء" في السادس من مارس القادم.