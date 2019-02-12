شكرا لقرائتكم أجيرى يكتفى بوديتين فى يونيو قبل انطلاق أمم أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني ، الإكتفاء بوديتين فقط في شهر يونيو فى معسكر الإعداد الأخير قبل إنطلاق بطولة أمم أفريقيا فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين و التى تستضيفها مصر بعد سحب تنظيمها من دولة الكاميرون لعدم الإنتهاء من تجهيزات الملاعب و الفنادق.

جاء طلب أجيري بالإكتفاء بوديتين فقط بسبب شهر رمضان و عيد الفطر ، وإنطلاق معسكر الفراعنة أحد أيام 2 أو 3 يونيو والذى يتوافق مع الأيام الأخيرة فى شهر رمضان ثم عيد الفطر وهو ما يؤثر على الحالة البدنية للاعبين ليفضل الجهاز الفني الإكتفاء بالتدريبات خلال تلك الفترة وخوض وديتين عقب إنتهاء عيد الفطر .

وطلب الجهاز الفني رسمياً خوض وديتين أفريقيتين فى شهر يونيو المقبل و الإنتظار لما بعد قرعة بطولة أمم أفريقيا التى تقام منتصف شهر إبريل المقبل و تحديد وديتين تدريجتين المستوي بحيث تكون مع منتخب تصنيف ثالث أو ثاني ثم منتخب تصنيف أول .