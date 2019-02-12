شكرا لقرائتكم اليوم.. الزمالك فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة نصر حسين داى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، معسكرا مغلقا بالإسكندرية في ختام الاستعدادات لمواجهة نصر حسين داي الجزائري الذي وصل إلي القاهرة مساء أول أمس الأحد وتوجه مباشرة للإسكندرية من أجل التأقلم مع الأجواء في برج العرب استعدادا لمواجهة الفريق الأبيض الذي يحتل حاليا مؤخرة تلك المحموعة التي يتصدرها جورماهيا الكيني برصيد 3 نقاط بالتساوي مع الفريق الجزائري وخلفهم بترو أتلتيكو الأنجولي بدون رصيد النقاط وكذلك الزمالك بعد الخسارة في الجولة الأولي بأربعة أهداف مقابل هدفين من جورماهيا الكيني.

فيما حرص السويسري جروس المدير الفني للزمالك علي تحذير اللاعبين من أي إنتكاسة جديدة قد تحدث في بطولة الكونفدرالية مؤكدا لهم إنه لن يقبل سوي بالفوز وحصد الثلاث من أجل بداية تصحيح مسار الفريق في مجموعته سعيا نحو التأهل لربع نهائي البطولة الأفريقية التي يبحث الأبيض نحو المنافسة علي لقبها هذا الموسم، علي أن يتحدث السويسري جروس في مؤتمر صحفي الليلة في استاد برج العرب حول رؤيته للمباراة أمام الفريق الجزائري والذي سيشهد أيضا تواجد حازم إمام قائد الفريق.