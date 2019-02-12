شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغلق باب طرح تذاكر مواجهة نصر حسين داى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتهى مسئولو الزمالك، اليوم الثلاثاء، من طرح تذاكر مباراته أمام نصر حسين داى الجزائرى، على استاد برج العرب، فى الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

بعد انطلاق عمليات البيع منذ أمس الإثنين بالقاهرة التى استمرت لمدة يوم واحد فيما تم طرح التذاكر فى الإسكندرية بداية من الأمس وتستمر عمليات البيع على مدار اليوم حتى نفاد التذاكر التى حددت أسعارها على النحو التالي:

"المقصورة الأمامية 75 جنيهًا، الأولى شمال 50 جنيهًا، الدرجة الموحدة مقابل 30 جنيهًا".