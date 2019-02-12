رياضة | مانشستر يونايتد يصدم دي خيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يصدم دي خيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق مانشستر يونايتد لخوض مباراة نارية على ملعبه ضد فريق باريس سان جيرمان وذلك مساء اليوم الثلاثاء في إطار منافسات مباريات ذهاب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

التشكيل المتوقع لمباراة سان جيرمان ومانشستر يونايتد:

وتنطلق ضربة بداية مباراة مانشستر يونايتد مع باريس سان جيرمان على ملعب الأولد ترافورد وذلك اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة بتوقت مدينة القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر بتوقيت الإمارات.

وتأهل فريق باريس سان جيرمان لدور ثمن النهائي بعدما تصدر مجموعته برصيد 11 نقطة حيث فاز 3 وتعادل 2 وخسر لقاء وحيد في المجموعة التي ضمت فرق؛ ليفربول ونابولي وريد ستار الصربي.

وتخطى فريق مانشستر يونايتد دور المجموعات بعدما حل في المركز الثاني برصيد 10 نقاط خلف يوفنتوس صاحب الصدارة وكان الشياطين قد فازوا في 3 مباريات وتعادل لقاء وحيد وخسر مباراتين.

وستكون مباراة الإياب بين مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان يوم 6 مارس على ملعب حديقة الأمراء في لقاء ناري وحاسم بين بطلي انجلترا وفرنسا.

التشكيل المتوقع لمباراة سان جيرمان ومانشستر يونايتد:

- مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

Advertisements

الدفاع: لوك شاو، كريس سمولينج، فيكتور لينديلوف، آشلي يونج

الوسط: بول بوجبا، نيمانيا ماتيتش، آندير هيريرا، جيسي لينجارد

الهجوم: آنتوني مارسيال، ماركوس راشفورد

- باريس سان جيرمان:

حراسة المرمى: جيانلويجي بوفون

الدفاع: بريسنيل كيمبيمبي، تياجو سيلفا، تيلو كيهرير

الوسط: خوان بيرنات، جوليان دراكسلر، ماركينيوس، آنخيل دي ماريا، داني ألفيش

الهجوم: كيليان مبابي، إيريك تشوبو موتينج

وستنقل مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت المعلق المميز عصام الشوالي.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر عبر موقع الخليج 365 الرياضي.