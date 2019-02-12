شكرا لقرائتكم خبر عن ديبورتيفو ألافيس يفوز على ليفانتي في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق ديبورتيفو ألافيس على ضيفه ليفانتي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما، مساء الاثنين، في ختام الجولة 23 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

أحرز هدفي ألافيس اللاعب فيكتور لاكورديا في الدقيقة 23، وجوناثان رودريجيز في الدقيقة 93.

ارتفع رصيد ألافيس إلى 35 نقطة في المركز السادس، بينما توقف رصيد ليفانتي عند 27 نقطة في المركز 14.