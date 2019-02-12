إيقاف وتغريم إدواردو.. والهلال يطالب «الانضباط» بالمساواة

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) أوقفت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم لاعب نادي الهلال إدواردو مباراتين رسميتين بما فيهما الإيقاف التلقائي، مع إلزامه بدفع مبلغ 10 آلاف ريال. أوقفت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم لاعب نادي الهلال إدواردو مباراتين رسميتين بما فيهما الإيقاف التلقائي، مع إلزامه بدفع مبلغ 10 آلاف ريال. من جهتها، طالبت إدارة الهلال «لجنة الانضباط والأخلاق» بمساواة عقوبة إدواردو بحالات قضائية سابقة للاعبين خالفوا المادة نفسها، دون أن يتم إصدار عقوبات إضافية بحقهم، متسائلة عن سبب اختلاف عدد المباريات الموقف عنها اللاعب، رغم تطابق المخالفة ذاتها.



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