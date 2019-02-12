شكرا لقرائتكم محمد عبد الشافي في اختبار قوي أمام النصر بالدوري السعودي اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض اللاعب المصري محمد عبد الشافي إختباراً صعباً مع الاهلي الذي يستضيف النصر في السابعة والربع مساء اليوم بملعب "الجوهرة"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدوري السعودي.

ويحتل الاهلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 36 نقطة، خلف النصر صاحب الوصافة بفارق 4 نقاط.

ويستهدف الاهلي تحقيق الفوز الخامس على التوالي لمواصلة الحفاظ على آماله الضئيلة في الحصول على لقب الدوري السعودي، علماً بأن الهلال يتصدر لائحة الترتيب برصيد 46 نقطة.

وستشهد تلك الموقعة المنتظرة، الظهور الأول للأوروجوياني خورخي فوساتي، المدير الفني الجديد لفريق الاهلي الذي تولى المهمة خلفاً للأرجنتيني بابلو جويدي.