شكرا لقرائتكم جروس يكشف استعدادات الزمالك لمواجهة نصر حسين داى اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد السويسرى كرستيان جروس المدير الفنى للزمالك، المؤتمر الصحفى لمباراة فريقه أمام نصر حسين داى الجزائرى، في السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على أن يعقبه مؤتمر المدير الفنى للفريق الجزائرى.

ويخوض الزمالك تدريبه في الواحدة والنصف ظهر اليوم، على ملعب النادي استعدادا للقاء نصر حسين داي الجزائري المقرر له مساء الأربعاء المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بالكونفدرالية وعقب التدريب سيختار السويسري جروس المدير الفني قائمة الفريق للانتظام في معسكر مغلق بيرج العرب استعدادا للمباراة.