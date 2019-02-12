شكرا لقرائتكم تشكيل الأهلى المتوقع لمباراة سيمبا التنزانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر لاسارتى المدير الفنى للأهلى على التشكيل لمباراة سيمبا التنزاني في تنزانيا ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا اليوم الثلاثاء. يتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، أمام فيتا كلوب الكونغولي برصيد 4 نقاط، فيما يأتي سيمبا التنزاني بـ3 نقاط في المركز الثالث، ويتذيل شبيبة الساورة الترتيب بنقطتين.

التشكيل المتوقع الأهلى على النحو التالى: محمد الشناوي محمد الشناوي علي معلول - سعد سمير - أيمن اشرف - محمد هاني Advertisements حمدى فتحى - عمرو السولية حسين الشحات - ناصر ماهر – رمضان صبحى جونيور أجايي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل الأهلى المتوقع لمباراة سيمبا التنزانى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.