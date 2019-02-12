شكرا لقرائتكم روما يسعي لمصالحة جماهيره أمام بورتو الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى روما الإيطالي لإستعادة ثقة جماهيره عندما يستضيف بورتو البرتغالي في العاشرة مساء اليوم بملعب "الأولمبيكو" بالعاصمة الإيطالية "روما"، فى "ذهاب" دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

وحجز بورتو البرتغالي مقعده فى دور الـ 16 من منافسات دوري ابطال اوروبا بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 16 نقطة، بينما حل روما في وصافة المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط.

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ويسعى روما لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لتعزيز آماله في الصعود للدور ربع النهائي بمسابقة دوري ابطال اوروبا قبل خوض مباراة الإياب المحدد لها السادس من مارس القادم بملعب "الدراجاو".

ويعاني روما الذى صعد لنصف نهائي النسخة الماضية من مسابقة دوري ابطال اوروبا من إهتزاز النتائج، لاسيما بعد السقوط المذل ضد فيورنتينا بنتيجة 1 – 7 ضمن منافسات كأس إيطاليا.

ويفتقد روما في مباراة اليوم لجهود نجمه التركي الشاب سينجيز أوندير بسبب الإصابة، بينما يفتقد بورتو لجهود موسى ماريجا الذي سجل خمسة أهداف للفريق في دور المجموعات بالبطولة.