الامارات | حميد شامس عضواً في اتحاد غرب آسيا للكاراتيه

شكرا لقرائتكم خبر عن حميد شامس عضواً في اتحاد غرب آسيا للكاراتيه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع خيار اتحاد غرب آسيا على الأمين العام للاتحاد العربي للكارتيه، الأمين العام المساعد للاتحاد الإماراتي، حميد شامس، للانضمام إلى عضوية المكتب التنفيذي لمنطقة غرب آسيا للكاراتيه. وجاء اختيار شامس، خلال الاجتماع الأخير، الذي عقده اتحاد عرب آسيا في الشارقة على هامش استضافة البطولة الإقليمية، التي اختتمت أول من أمس. وقال شامس

لـ«الإمارات اليوم»: «إن الاختيار يعكس الثقة التي يحظى بها كاراتيه الإمارات على الساحتين الدولية والقارية». وأوضح: «يشغل أعضاء اتحاد الكاراتيه الإماراتي مناصب رفيعة، سواء في الاتحاد الدولي، أو الاتحادات العربية، والخليجية، والآسيوية». وأضاف: «الثقة لم تأتِ من فراغ، خصوصاً أن كاراتيه الإمارات نجح في كسب هذه الثقة، بفضل إنجازات فنية وإدارية عديدة، من بينها نجاح الإمارات في الفوز بتنظيم بطولات الدوري العالمي للكاراتيه، بجانب فوز ملف الإمارات قبل عامين بإجماع أصوات الاتحاد الدولي بشرف استضافة بطولة العالم 2020».