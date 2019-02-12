الامارات | انطلاق دوري المراحل السنية للشطرنج

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دوري المراحل السنية للشطرنج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت الجولة الأولى من بطولة الدوري العام للشطرنج للفئات السنية تحت 10 و14 و18 سنة للذكور والإناث للموسم الرياضي 2019، بمشاركة الفئات المشمولة باللائحة التنفيذية للمرة الأولى، بعد المشاركة الإيجابية الأولى في بطولة الإمارات الفردية للشطرنج الخاطف.

وأسفرت مسابقة الأولاد تحت 18 سنة، عن فوز نادي أبوظبي على نادي العين 3.5 مقابل 2.5.

وفي فئة تحت 10 سنوات للفتيات، تعادل فريقا دبي مع فتيات رأس الخيمة 3-3، وفي المسابقة نفسها فاز أبوظبي على العين 4-2.

وفي مسابقة تحت 18 سنة للفتيات، فاز فريق أبوظبي على نادي العين 4.5 مقابل 1.5 نقطة، وحقق فريق الفجيرة مفاجأة كبيرة في مسابقة تحت 10 سنوات، بالفوز على دبي 6-صفر، وفي المسابقة نفسها فاز أبوظبي على العين 5.5 مقابل نصف نقطة، وفي مسابقة تحت 14 سنة للأولاد فاز أبوظبي على العين 4-2.