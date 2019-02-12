الامارات | أحمد خليل: الحديث عن عدم التزام لاعبي المنتخب «كلام غلط»

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خليل: الحديث عن عدم التزام لاعبي المنتخب «كلام غلط» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحمد خليل: من الطبيعي أن ينافس شباب الأهلي على كل البطولات. من المصدر

أكد لاعب المنتخب الوطني، أحمد خليل، أن الجميع بات يتحدث عن المنتخب عقب الخروج من كأس آسيا، وتساءل «أين هذه الأحاديث قبل بداية البطولة؟»، بينما أشار إلى أن الحديث عدم التزام لاعبي المنتخب الوطني قبل وأثناء البطولة القارية «كلام غلط».

وقال خليل في تصريحات صحافية إن الجميع بات يتحدث بشكل سلبي عن المنتخب الوطني، بعد الخروج من نصف نهائي كأس آسيا، موضحاً: «نحن كلاعبين لسنا راضين، وأنا شخصياً لست راضياً عن المستوى والنتائج، خصوصاً أن البطولة تقام على أرضنا ووسط جمهورنا، لن أتحدث عن الأسباب، الكل حالياً يتحدثون عن المنتخب الوطني بشكل سلبي».

وأضاف: «هناك بالتأكيد أسباب، ولكن لا يمكن حصرها بالمستوى والنتائج في البطولة، وهناك أسباب قبل بداية بطولة كأس آسيا، ونحن كلاعبين بالتأكيد سنتأثر، وفي الوقت نفسه نحتاج إلى المساندة، لأننا لدينا الأفضل ولسنا راضين، وكان يجب أن نظهر بالصورة التي ينتظرها منا الجمهور، ولكن هذه كرة القدم، ولم يحالفنا التوفيق أن نحقق اللقب».

وعن الاتهامات الموجهة إلى اللاعبين بعدم الالتزام والانضباط خلال معسكر المنتخب الوطني قبل كأس آسيا، وأثناء منافسات البطولة، قال: «هذا الكلام غلط، هناك منظومة نتعامل من خلالها، وبالنسبة لي لا أحب أن أسمع الأشياء التي خارج الملعب، بعد مباراة أستراليا منحنا الجهاز الفني إجازة، فأمر طبيعي أن يحصل الفريق على راحة».

وتابع: «كما ذكرت الجميع بات يتحدث عن المنتخب، ودورنا حالياً ألا نسمع لهذا الكلام، لأنه لماذا لم يتم الحديث عن هذه المشكلات قبل خوض منافسات البطولة، والقول الآن إن اللاعبين لم يؤدوا المباريات بروح قتالية، رغم أننا نعلم قيمة اللعب باسم المنتخب الوطني، وحاولنا تقديم كل ما لدينا، ومع ذلك لسنا راضين عن المستوى الذي ظهرنا به، إذ إن البعض لا يعلم، ويتحدث، وهؤلاء الأشخاص يجب ألا نستمع إلى حديثهم، بينما الأشخاص الذين لديهم دراية وعلم بالتفاصيل الخاصة بالمنتخب سنمنحهم أهميتهم، وهم من يجب أن نستمع لكلامهم».

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في المقابل علق أحمد خليل على أن شباب الأهلي بات الفريق الوحيد الذي ينافس على جميع البطولات المحلية، وتأثير ذلك في اللاعبين، وقال: «أن ينافس شباب الأهلي على الدوري وكأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة، فإن ذلك أمر طبيعي، وهذا هو مكاننا الطبيعي، خصوصاً بوجود مجموعة جيدة من اللاعبين، إلى جانب جهاز فني جيد، وبالتأكيد المرحلة المقبلة ستكون صعبة، ونحن نطمح إلى الأفضل، ويجب أن نقدم كل ما لدينا في المباريات المقبلة».

وختم «الغزال الأسمر» تصريحاته بالحديث عن عدم مشاركته أساسياً مع شباب الأهلي، وقال: «البركة في جميع اللاعبين، نحن جميعاً نكمل بعضنا بعضاً، وأنا أطمح إلى الأفضل، وسأكون موجوداً في الفترة المقبلة، إذ إنني في تحدّ مع نفسي، وعندما لا أشارك في التشكيلة الأساسية، يكون لدي إصرار أكبر على إثبات وجودي، حتى أحصل على فرصة المشاركة مع الفريق».

• نعلم قيمة اللعب باسم المنتخب الوطني، ونحتاج إلى المساندة.

• المرحلة المقبلة ستكون صعبة، ويجب أن نقدم كل ما لدينا.

• كان يجب أن نظهر بالصورة التي ينتظرها الجمهور منا، لكن هذه كرة القدم.

• عندما لا أشارك في التشكيلة الأساسية، يكون لدي إصرار أكبر على إثبات وجودي.