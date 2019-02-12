الامارات | «شرطة دبي» تحصد اللقب الثاني في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية

شكرا لقرائتكم خبر عن «شرطة دبي» تحصد اللقب الثاني في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - المشاركون تبادلوا الخبرات في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية. من المصدر

واصلت فرق شرطة دبي نجاحاتها في بطولة تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، المقامة حالياً برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بمشاركة فرق شرطية من 50 دولة.

وتمكن فريق شرطة دبي (A)، من تحقيق المركز الأول ضمن منافسات اليوم الثاني للتحدي والمخصص للهجوم السريع محققاً زمناً قدره 2:16:63 دقيقة، ونال بذلك جائزة المركز الأول وقدرها 5000 دولار، فيما جاء في المركز الثاني فريق وزارة الداخلية الكويتية بزمن 2:29:62 دقيقة ونال 3000 دولار، وحلت ثالثة الفرقة الخاصة في بيلا روسيا مُسجلة زمناً قدره 2:34:82 دقيقة، وحصلت على 2000 دولار.

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وشهد منافسات اليوم الثاني الذي شارك فيه 48 فريقاً من 37 دولة، القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، والقائد العام لشرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، ومساعد القائد لشؤون العمليات بشرطة دبي، اللواء محمد سيف الزفين، ومدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، اللواء عبدالله الغيثي.

وأكد المنسق العام لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية العقيد عبيد مبارك الكتبي، أن الهدف الرئيس من استضافة وتنظيم التحدي هو تبادل الخبرات مع الفرق الأخرى، والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالمية في مجال عمل فرق ووحدات التدخل السريع.

وقال في تصريحات صحافية: «الفرق كافة أبدت رغبة كبيرة في دخول التحدي بهدف المنافسة والاحتكاك مع الفرق الأخرى، على مستوى الخطط التكتيكية والمعدات وألبسة الفرق والوحدات الخاصة، وقد حقق التحدي نجاحاً كبيراً بشهادة جميع الوفود المشاركة».