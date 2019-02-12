الامارات | استمرار تحطيم الأرقام القياسية في بطولة فزاع لرفعات القوة

شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تحطيم الأرقام القياسية في بطولة فزاع لرفعات القوة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت منافسات اليوم الثالث من بطولة فزاع الدولية العاشرة لرفعات القوة لأصحاب الهمم، إصراراً على تسجيل أرقام عالمية جديدة من قبل اللاعبين، واستطاع كل من الإيطالي تيليسكا دوناتو، والمصرية فاطمة كوراني، من تحطيم رقمين عالميين جديدين في فئة الناشئين، حيث سجل دوناتو رقماً عالمياً برفعه 170 كغ في مجموعة 72 كغ وما فوق ناشئين، وظفر بالذهبية على حساب المصري محمد علي. وفي مجموعتي 61 كغ ناشئات و61 كغ سيدات، سجلت فاطمة كوراني رقمها العالمي الأول، متفوقة على مواطنتها المصرية جيهان عبدالعزيز بفارق بسيط، وحصدت ذهبيتين في كلا المجموعتين.

وواصل لاعبو المنتخب المصري تألقهم، حيث حققوا في اليوم نفسه ميداليتين ذهبيتين وفضية عن طريق ذهبية آمال محمد في مجموعة 73 كغ سيدات، وذهبية محمد الألفي بمجموعة 80 كغ رجال، وفضية محمود عطية في وزن 72 كغ رجال، قبل أن يظفر المنتخب المصري بذهبيتين في بداية منافسة اليوم الرابع عن طريق اللاعب محمد حسين، واللاعب هاني عبدالهادي، لتتربع مصر على عرش البطولة بتسع ذهبيات وفضيتين.

وفي منافسات اليوم نفسه حصلت اللاعبة الإيرلندية بريتني آريندس على ذهبية في مجموعة 73 كغ ناشئات، والبرازيلية ماريانا دانيدرا في مجموعة 67 سيدات، كما أهدى العراقي رسول محسن أول ذهبية للعراق في مجموعة 72 كغ رجال.