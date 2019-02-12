الامارات | الجولة الختامية لبطولة دبي للقوارب الشراعية السبت

شكرا لقرائتكم خبر عن الجولة الختامية لبطولة دبي للقوارب الشراعية السبت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ظهر يوم السبت المقبل، في شواطئ جميرا، سباق الجولة الثالثة والختامية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، وذلك ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2018-2019.

وأعلنت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن فتح الباب للراغبين في المشاركة في السباق، الذي يتضمن المنافسة على فئتين: الأولى الناشئين 8-16 سنة (مواليد 2002 حداً أقصى)، والثانية الشباب 8-21 سنة (مواليد 1997 حداً أقصى)، وذلك يومياً بمقر النادي حتى الثانية من ظهر بعد غدٍ، موعد إغلاق باب التسجيل وإعلان قائمة القوارب المشاركة في السباق.

ودعت اللجنة المنظمة كل الراغبين في المشاركة في الحدث إلى ضرورة الالتزام بكل التعليمات والشروط الجديدة، التي بدا النادي تطبيقها خلال الجولتين الماضيتين قبل بدء السباق، من أجل التدقيق على المشاركين قبل وقت كافٍ، والتزام الفائزين بالمراكز العشرة الأول بإجراء الفحص الفني على القوارب.