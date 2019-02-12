تغيير حكم مباراة أياكس ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تغيير حكم مباراة أياكس أمستردام الهولندي ضد ريال مدريد المقررة مساء الأربعاء، فى ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
وكان من المقرر أن يدير اللقاء البولندي سيمون مارسينياك، ولكن الاخير سيكون مشرفا على الـVAR خلال المباراة، على أن يدير اللقاء تكليف السلوفيني دامير سكومينا.
جدير بالذكر أن تقنية حكم الفيديو المساعد VAR سيتم تطبيقها للمرة الأولى في تاريخ دوري أبطال أوروبا، انطلاقًا من دور الـ 16 لمسابقة الموسم الحالي.
يشار إلى أن ريال مدريد هو حامل لقب آخر 3 بطولات في دوري أبطال أوروبا، كان آخرها نهائي كييف عندما فاز على ليفربول الإنجليزي 3-1.
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