ميسي ينقلب على فالفيردي ويحدد 4 أسماء لخلافته

أصبح مستقبل إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة الاسباني، محل جدل وغامض بعض الشيء في ظل تراجع الفريق خلال الفترة الماضية ولا أحد يعلم إمكانية بقائه حتى الموسم المقبل.
وقال موقع "دون بالون" الإسباني، أن فالفيردي قد يواجه بعض المشاكل في الفترة المقبلة خصوصاً بعد سقوط الفريق في فخ التعادل مع فالنسيا وأتلتيك بلباو على التوالي في الدوري.
وأشار الموقع الإسباني إلى أن النتائج السيئة وتراجع المستوي فتحت النار على فالفيردي والذي قد يواجه شبح الإقالة حال خسارة الدوري أو عدم التتويج بدوري الأبطال.
وكشف الموقع الإسباني أن ميسي قد رشح 4 مدربين لتدريب برشلونة حال رحيل فالفيردي عن الفريق، فالأول هو كيكي ستين مدرب ريال بيتيس، والثاني هو الفرنسي لوران بلان والثالث هو فيليب كوكو مدرب أيندهوفن أما الأخير هو رونالد كومان مدرب المنتخب الهولندي لديه خبرة كبيرة في أوروبا.
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