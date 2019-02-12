شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يخاطب «الانضباط» لمراجعة عقوبة إدواردو والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)رفعت إدارة الهلال مساء أمس، خطابا إلى لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تضمن طلب مراجعة القرار الصادر بشأن المحترف البرازيلي كارلووس إدواردو، الذي نص على إيقافه مباراتين، بناء على مخالفته المادة رقم (48/1/2) في المباراة الماضية.
وطالبت الإدارة «لجنة الانضباط والأخلاق» بمساواة عقوبة اللاعب إدواردو بالحالات القضائية السابقة للاعبين خالفوا المادة نفسها، دون أن يتم إصدار عقوبات إضافية بحقهم، مشددة على ضرورة تطبيق العقوبات ذاتها على المخالفات المرتكبة، دون تباين في إصدار العقوبات بين لاعب وآخر، متسائلة عن سبب اختلاف عدد المباريات الموقف عنها اللاعب، رغم تطابق المخالفة ذاتها.
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