المصرية هنا جودة تتوج ببرونزية البحرين الدولية لتنس الطاولة للشابات

فازت المصرية هنا جودة (11 عاما) بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة البحرين الدولية لتنس الطاولة للشابات .

وجاء هذا التتويج بالميدالية البرونزية, بعد أن فازت على لاعبات الهند واليونان وسوريا والبحرين للتأهل إلى نصف النهائي قبل أن تخسر من الروسية أولجا في نصف النهائي 4-2.

يذكر أن مصر تشارك في البطولة بفئات سنية تحت 12 و15 و18 سنة.

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