شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يعتمد اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضة مع اتحاد الكرة علي تشكيل اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية ويضم .. د / محمد سلطان اللجنة الطبية لواء/ يحيى عبد الرحمن لجنة تطوير الاستادات لواء / شريف فايز لجنة النظم والمعلومات لواء حسام ناجي لجنة الأمن مهندس / شريف سالم لجنة الإقامة عبد المنعم الصاوى لجنة المتطوعين Advertisements محمد كامل لجنة التسويق ياسر فتحى لجنة القانونيه كامل أبو على لجنة الأنشطة السياحية طارق كمال لجنة المراسم تامر غنام لجنة المالية أحمد عبد الله لجنة التدريب والمباريات أسامة إسماعيل لجنة الإعلامية أحمد الشيخ لجنة الاتصال الحكومي

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