أخبار محمد صلاح اليوم الاثنين 11 / 2 / 2019 الفرعون يصل ماربيلا

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جدة - عمرو شويل وصل الدولى المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي الى مدينة ماربيلا الاسبانية على رأس بعثة الريدز التى تشارك فى معسكر مغلق هناك استعدادا لخوض منافسات بطولة الدورى الأشهر بالعالم "البريميرليج"، بالاضافة الى دورى أبطال أوروبا. وسافر صلاح مع بعثة ليفربول الى اسبانيا للدخول فى معسكر مغلق لعدة أيام للخروج من الضغوط التى يتعرض لها اللاعبين فى الصراع على صدارة البريميرليج. ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدورى الانجليزي. Advertisements

كواليس رحلة ليفربول لاسبانيا انتقد الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي حالة التنافر والحرب المعلنة بين جماهير قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك خلال الفترة الماضية. وقال اللاعب عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "مش قادر أصدق أني كل ما أدخل تويتر ألاقي أكبر جمهورين في الوطن العربي بيشتموا بعض طول الوقت... هي خلاص حياتنا بقينا نصحى الصبح نشوف هنشتم بعض ازاي؟". وشهدت الفترة الماضية نشوب أزمة بين جماهير الناديين نتيجة شدة المنافسة ببطولة الدورى الممتاز والاتهامات المتبادلة بين مجالس إدارة القطبين.

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