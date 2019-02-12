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شكرا لقرائتكم أخبار كريستيانو رونالدو اليوم الاثنين 11 / 2 / 2019 الدون يستعد لافتتاح فندق فخم بمراكش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يفتتح نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو رسميًا، في غضون أيام قليلة، أول فندق له بأرقى الأماكن السياحية بمدينة مراكش بالمغرب، ويتبع الفندق الفخم المجموعة التجارية التي يمتلكها النجم البرتغالي.
وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن رونالدو أصبح مولعًا بقضاء عطلته بالمغرب وتحديدا بالمدينة السياحية مراكش، التي قضى فيها الكثير من الأوقات خلال السنوات الأخيرة، كما كانت تربطه علاقة وطيدة بنجم الكاي وان العالمي البطل المغربي بدر هاري.
وقالت الصحيفة إن الفندق الجديد سيكون من أفخم الفنادق بالمملكة، الأمر الذي سيجعل رونالدو يكثف زياراته للمغرب خلال السنوات المقبلة للاستمتاع ومتابعة سير العمل بالفندق.
وقد أعلنت الصفحة الرسمية لعلامة الفندق التجارية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قرب افتتاح فندق رونالدو الجديد بمراكش، كما أرفقت إعلانها بصور رائعة تظهر أهم ما يميز غرف ومرافق الفندق من جودة عالية.
مدير إنتر: رونالدو بطل يختلف عن الآخرين
أثنى بيبي ماروتا المدير التنفيذي لـ إنتر الإيطالي على المستوى الذي يقدمه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس مع فريقه في الموسم الحالي.
وانضم رونالدو إلى البيانكونيري مطلع الموسم الحالي قادمًا من ريال مدريد في صفقة كلفت خزينة النادي الإيطالي أكثر من 100 مليون يورو.
وقال ماروتا في تصريحاته لصحيفة "فوتبول إيطاليا": " رونالدو لديه تفكير مختلف عن أي لاعب آخر"، واصفًا إياه بالبطل.
وأضاف: " رونالدو لا يهمل في أي شئ ولديه أسلوب مختلف في حياته الشخصية وتواصله مع الأخرين".
ويعتلى الدون جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 18 هدفًا، بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه الكولومبي دوفان زاباتا مهاجم أتالانتا والإيطالي فابيو كوالياريلا نجم سامبدوريا.
يتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الكالشيو برصيد 63 نقطة، بفارق 11 نقطة عن نابولي صاحب المركز الثاني برصيد 52 نقطة.
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