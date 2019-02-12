صورة.. عبدالمنصف فى الأهلي

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جدة - عمرو شويل تواجد محمد عبد المنصف حارس مرمي الزمالك السابق ووادي دجلة الحالي، في مقر النادي الأهلي مساء اليوم الإثنين، وذلك من أجل متابعة نجله أدهم خلال إحدي مباريات كرة الماء.

ويخوض أدهم نجل محمد عبد المنصف مباراة كرة الماء في دوري ٢٠٠٤ مع فريقه الجزيرة ضد المعادي ويتواجد حارس وادي دجلة الحالي من أجل متابعته بمقر الأهلي في الجزيرة الذي يستضيف المباراة خلال الوقت الحالي.