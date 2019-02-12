- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم صورة.. عبدالمنصف فى الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تواجد محمد عبد المنصف حارس مرمي الزمالك السابق ووادي دجلة الحالي، في مقر النادي الأهلي مساء اليوم الإثنين، وذلك من أجل متابعة نجله أدهم خلال إحدي مباريات كرة الماء.
ويخوض أدهم نجل محمد عبد المنصف مباراة كرة الماء في دوري ٢٠٠٤ مع فريقه الجزيرة ضد المعادي ويتواجد حارس وادي دجلة الحالي من أجل متابعته بمقر الأهلي في الجزيرة الذي يستضيف المباراة خلال الوقت الحالي.
اوسة
كانت هذه تفاصيل خبر صورة.. عبدالمنصف فى الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.