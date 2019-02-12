شكرا لقرائتكم فيديو.. ولفرهامبتون يخطف تعادل مثير أمام نيوكاسل يونايتد فى الدوري الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خطف فريق ولفرهامبتون الإنجليزي، تعادلا قاتلا من ضيفه نيوكاسل يونايتد 1-1 ، فى الثواني الأخيرة من المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين، فى ختام الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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تقدم إسحاق هايدن لصالح نيوكاسل فى الدقيقة 56 ، وظلت النتيجة كما هي حتى الدقيقة 94 فى آخر هجمة للمباراة، عندما سقط الحارس مارتن دوبرافكا في خطأ قاتل منح ولفرهامبتون التعادل في الدقيقة 94 .

بهذه النتيجة اترفع رصيد ولفرهامبتون إلى النقطة 39 فى المركز السابع بجدول البريميرليج، فى المقابل احتل نيوكاسل المركز الـ16 برصيد 25 نقطة.