4 مباريات في ختام الدور الثاني لدوري الصالات اليوم وغداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

يسدل الستار على مباريات الدور الثاني من دوري كرة قدم الصالات، في السابعة من مساء غد الأربعاء، بمواجهتي الظفرة واتحاد كلباء، والحمرية مع خورفكان، ويلتقي اليوم دبا الحصن والنصر، والبطائح مع مليحة في ديربي المنطقة الوسطى، وتقام المباراة على ملعب صالة نادي مليحة، ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر، وتأتي أهمية مباراتي اليوم في السباق بين النصر والبطائح على المركز الثالث، وبعد نهاية مباريات هذه الجولة تتفرغ الفرق الأربعة: دبا الحصن، وشباب الأهلي، والبطائح، والنصر، إلى مواجهات «البلاي أوف»؛ للتنافس على لقب الدوري في نسخته العاشرة، وتتفرغ بقية الفرق إلى مسابقتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس الإمارات.

ويتصدر دبا الحصن المنافسة برصيد 37 نقطة وضمن المركز الأول، وسيكون في رحلة انتظار بطل الدوري الثلاثي الذي يجمع بين شباب الأهلي والبطائح والنصر؛ للتباري معه في مباراة تحديد البطل في ختام البلاي أوف، وكان الظفرة حامل اللقب أصبح خارج السباق على بطولة الدوري، بعد خسارته من شباب الأهلي، وفوز النصر على الحمرية في الأسبوع الماضي، وبالتالي سيكون بطل الدوري في هذه النسخة بطلاً جديداً، باستثناء فريق نادي شباب الأهلي الوحيد الذي سبق له تحقيق بطولة الدوري قبل الدمج.

وسيكون الصراع حامياً على لقب هداف الدوري بين عبدالله الحوسني لاعب دبا الحصن برصيد 13 هدفاً، ونوفل الطائي لاعب البطائح في المركز الثاني برصيد 12 هدفاً، ووائل محمد خميس في المركز الثالث برصيد 11 هدفاً، وعبدالله الخمري ومحمد عبيد وخالد السقطري لاعبي شباب الأهلي والنصر والحمرية في المركز الرابع برصيد 10 أهداف لكل واحد منهم.