الأهلي يواجه سيمبا.. والوداد البيضاوي يستضيف لوبي ستارز



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يبدو الأهلي المصري وصيف بطل النسختين الأخيرتين مرشحاً لحجز أولى بطاقات الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم، عندما يحل ضيفاً على سيمبا التنزاني اليوم، في الجولة الرابعة لدور المجموعات، فيما يسعى الوداد البيضاوي المغربي إلى وضع قدم في الدور المقبل عندما يستضيف لوبي ستارز النيجيري.

ويأتي انطلاق الجولة بعد إعلان الاتحاد الإفريقي للعبة، العودة عن قرار استبعاد الإسماعيلي المصري من المسابقة، بناء على استئناف تقدم به.

ويبدو الأهلي حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب المسابقة (8) مرشحاً فوق العادة لحجز أول بطاقات ربع النهائي، عندما يحل ضيفاً على سيمبا.

وكان الأهلي أكرم وفادة سيمبا 5-0 في برج العرب، وبالتالي سيسعى إلى تجديد فوزه وتعزيز صدارته برصيد 10 نقاط، والتأهل المبكر، لتركيز جهوده على الدوري المحلي، حيث يحتل المركز الثالث مع 4 مباريات مؤجلة بينها «الكلاسيكو» أمام غريمه التقليدي الزمالك المتصدر، وبيراميدز الثاني.

ويعوّل شبيبة الساورة الجزائري، على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز أول على ضيفه فيتا كلوب الكونجولي الديمقراطي، وصيف بطل كأس الاتحاد الإفريقي العام الماضي.

ويمني الوداد بطل المسابقة في الموسم قبل الماضي، النفس بتجديد فوزه على ضيفه لوبي ستارز، لوضع قدم في ربع النهائي.

وكان الفريق المغربي عاد بفوز غالٍ 1 0 من مدينة إينوجو النيجيرية في الجولة الثالثة، وهو مرشح لتحقيق فوزه الثالث هذا الموسم، في ظل نتائجه الجيدة في الآونة الأخيرة وصدارته المحلية بفارق سبع نقاط، عن أقرب مطارديه.

ويتصدر الوداد المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف أمام ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، الذي يحل ضيفاً على أسيك العاجي، شريك لوبي ستارز في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وفي المجموعة الثانية يلتقي الترجي التونسي حامل اللقب، مع ضيفه وشريكه في الصدارة أورلاندو بايريتس الجنوب إفريقي (5 نقاط لكل منهما)، على ملعب المنزه .

ويحل مازيمبي ضيفاً على النادي الإفريقي، بعدما سحق الأخير بثمانية أهداف نظيفة في الجولة الثالثة السبت قبل الماضي، والتي أدت إلى استقالة مدربه شهاب الليلي، والتعاقد مع الفرنسي فيكتور زفونكا.