العرياني يهدي الإمارات ذهبية الرماية والدهماني يحصد البرونزية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أهدى لاعب منتخب الإمارات الوطني للرماية، البطل عبدالله سلطان العرياني بلاده ذهبية 10 أمتار بندقية هواء وقوف، وذلك في مستهل منافسات الرماية التي انطلقت في نادي الذيد الثقافي الرياضي أمس، تزامناً مع انطلاق منافسات المبارزة التي يستضيفها نادي الثقة للمعاقين، ضمن فعاليات بطولة الألعاب العالمية للإعاقة الحركية والبتر، الحدث الرياضي الأبرز عالمياً، والمؤهل لدورة الألعاب البارالمبية في طوكيو 2020، الذي تستضيفه الشارقة حتى 16 فبراير/ شباط الجاري.

وحاز اللاعب الألماني نوربت جو الميدالية الفضية، فيما فاز الرامي الإماراتي عبيد الدهماني بالميدالية البرونزية، وذلك ضمن منافسات الرماية والتي تستمر حتى 13 فبراير/شباط الجاري.

وأكد البطل عبدالله سلطان العرياني أن الإنجازات التي تحققها رياضة ذوي الإعاقة هي ثمرة الجهود والدعم الذي تقدمه القيادة الإماراتية التي نعاهدها على حصد المزيد من الإنجازات في جميع المحافل الدولية التي نشارك بها.

وأضاف: «شعرت في البداية ببعض التوتر؛ نتيجة أجواء البطولة والمنافسة، لا سيما أنها منافسات افتتاحية، إلى جانب الشعور الذي خالجني بالمسؤولية تجاه بلادي في هذا الموقف، لكنني سرعان ما تداركت الموقف، وتمسكت بثبات استطعت من خلاله تحقيق هذا المركز، والفوز بميدالية ذهبية لدولة الإمارات».

وتابع: «تمتاز البطولة التي تستضيفها إمارة الشارقة بأجواء رياضية مثالية، فالتشجيع الذي لمسته من الحاضرين، وخاصة من أبناء دولة الإمارات الذين تابعوا مجريات المنافسات، أشعرني بالحماس، ومدّني بثقة، وعزيمة كبيرة، ولعل هذا الإنجاز الذي تحقق، رغم أنه يحملنا مسؤوليات كبيرة للحفاظ على هذا المستوى، يعدّ دافعاً كبيراً من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات».

من جانبه، أكد اللاعب عبيد الدهماني أن الفوز بهذا المركز أمر غاية في الأهمية، خصوصاً في هذه البطولة المهمة، التي يتطلع من خلالها لأن يكون عند حسن ظن أبناء دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الإنجازات التي تحققها رياضة أصحاب الهمم ملموسة وذات أصداء عالمية، مؤكداً أن تحقيق هذا المركز يعتبر بمثابة خط لا رجعة عنه، للحصول على المزيد من الألقاب في البطولات الدولية والقارية القادمة.

وتشارك على صعيد منافسات الرماية «R2» سيدات في مسابقة 10م بندقية هوائية وقوف، ثلاث متسابقات من دول: الإمارات، ألمانيا، أوزبكستان، ويتنافس في مسابقة R1«10» م رجال بندقية هوائية وقوف، 8 متسابقين من الهند والعراق، و4 متسابقين من الإمارات، و2 من ألمانيا، وفي منافسات R

9«50» م رجال بندقية هوائية رقود يشارك أربعة متسابقين من ألمانيا، الإمارات، أستراليا، سويسرا.

ويعد البطل البارالمبي عبدالله سلطان العرياني، أول لاعب إماراتي يحصل على 3 ميداليات فضية في دورة واحدة، بعد أن حلق بالمركز الثاني في بارالمبية ريو دي جانيرو 3 مرات، و بلغ المجد الأولمبي 4 مرات، بحصوله على ذهبية لندن 2012 وفضيات ريو.

وتحول العرياني نحو المشاركة في منافسات ذوي الاعاقة، بعد تعرضه لحادث سير في العام 2001، فبعد أن كانت مسيرته الرياضية مع الأسوياء، والتي وصل فيها إلى أن يكون بطلاً للعرب في الرماية للأسوياء عام 96، ليتواصل عطاؤه نحو المجد البارالمبي؛ حيث نجح في الحصول على ذهبية وفضية الرماية في «أسياد جاكرتا 2018».

وانطلقت أمس في نادي الثقة للمعاقين منافسات المبارزة، التي يخوض غمارها 205 لاعبين ولاعبات من 25 دولة هي: الجزائر، لبنان، الهند، العراق، الصين، أذربيجان، ماكاو، اليابان، روسيا البيضاء، تايلاند، البرازيل، الولايات المتحد ة الأمريكية، روسيا، أوكرانيا، تركيا، إيطاليا، بولندا، فرنسا، جورجيا، المملكة المتحدة، لاتفيا، أستونيا، ألمانيا، اليونان، والتشيك، حتى يوم 16 من الشهر الجاري.

ويتطلع اللاعبون من خلال المنافسات لنيل الميداليات الملونة في ثلاثة أنواع تضمها رياضة المبارزة، وهي السيف العربي، شيش المبارزة، وسيف المبارزة، والتي دشنت المنافسات فيها بكأس العالم للكبار أمس، والتي تستمر حتى يوم بعد غد الخميس.

ابن خادم: الإنجاز ثمرة دعم القيادة

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توجه الدكتور طارق سلطان بن خادم، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ونائب رئيس اتحاد الإمارات لرياضة المعاقين، بالتهنئة لأبطال الإمارات على الفوز المشرف، وقال: «نهنئ جماهير دولتنا على هذا الإنجاز الكبير الذي استهل به أبطالنا المنافسات اليوم بذهبية وبرونزية الرماية».

وتابع: «لم تكن هذه الميداليات والإنجازات لتتحقق من دون الدعم الكبير والمتواصل من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، ونتمنى لجميع اللاعبين الإماراتيين المشاركين في البطولة أن يحققوا أرفع المراتب».

ذيبان: المنتخب لا ينظر إلا للذهب

أكد ذيبان سالم المهيري، أمين عام اتحاد الإمارات لرياضات أصحاب الهمم، أن اللجنة المنظمة عملت على التنظيم والاستعداد لهذه البطولة حتى تخرج بأفضل شكل ممكن، وتكون وجهة مشرفة لدولة الإمارات. وأكد أن هدف المنتخب من المشاركة هو حصد المراكز الأولى، وليس مجرد مشاركة عابرة، وأضاف: «من مميزات هذه البطولة أنها تقام في الإمارات، ما يسمح للشباب بالمشاركة والوصول إلى منصات التتويج، كون الروح التي يتمتع بها أبناء الإمارات المشاركين يحتذى بها على صعيد البطولة والعزيمة الكبيرة، لحصد مراكز تليق بأبناء الإمارات».