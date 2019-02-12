«الشارقة للفروسية» يكشف تفاصيل سباق مجلس التعاون الخليجي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أحمد مصطفى

كشف نادي الشارقة للفروسية والسباق، تفاصيل سباق مجلس التعاون الخليجي، الذي يقام في نسخته الأولى بمقر نادي الشارقة للفروسية يوم السبت المقبل على المضمار الرملي للنادي بمشاركة قوية من الخيول العربية الأصيلة ذات الإنتاج الخليجي، وتبلغ جوائز السباق 400 ألف درهم، مقسمة ما بين 200 ألف درهم للشوط الرئيسي و40 ألف درهم لبقية الأشواط الخمسة.

وقد أقيم السباق من قبل في كل من السعودية والبحرين تحت مسمى كأس الخليج، وكان بمشاركة الخيول المهجنة توليد الخارج، ويقام في الإمارات للمرة الأولى بمسماه الجديد وبالإنتاج الخليجي، وبلغ عدد الخيول المسجلة حتى الآن 250 جواداً من بينهم 11 جواداً سيشاركون في الشوط الرئيسي للسباق.

وعقد نادي الشارقة للفروسية والسباق، مؤتمراً صحفياً أمس بمقر النادي حضره الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، وميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وفيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة، وسلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق.

ومن بين الخيول المشاركة، خيول صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وخيول لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وخيول للشيخ سعيد بن مكتوم، ومن السعودية تشارك إسطبلات الخالدية، وإسطبلات العزبة، وخيول السلطانية العُمانية، إضافة إلى مشاركة العديد من كبار الملاك والمربين من الإمارات.

ووجّه الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، الشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة على دعمه اللامحدود للنادي وأنشطته، مؤكداً أن هذا السباق ستقام منه نسخ عديدة في السنوات المقبلة، وكشف عن أن السباق سيتضمن شوطاً يحمل اسم شوط كأس الإمارات وهو مخصص لخيول الإنتاج المحلي.

وعبّر ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، عن سعادته بالتعاون المثمر بين إسطبلات شادويل ونادي الشارقة للفروسية والذي تخلل بإقامة النسخة الأولى من سباق مجلس التعاون الخليجي.

وأشاد الصايغ بالتغطية الإعلامية لجريدة الخليج لسباقات وأنشطة الخيل بمختلف أنواعها، مؤكداً أن الاهتمام الإعلامي يروج لمثل هذه الأنشطة ويدعمها، خاصة وأنها تمثل دولة الإمارات في مختلف المحافل الدولية.

وأكد أن اختيار مضمار الشارقة لإقامة هذا الحدث، يؤكد الدلالة الواضحة على الاهتمام الذي يبديه صاحب السمو حاكم الشارقة للنادي من أجل تطويره في مختلف رياضات الفروسية.

وكشف عن وجود رغبة من شادويل، إلى مزيد من المشاركات في الهند خلال الفترة المقبلة، من أجل رفع اسم الإمارات في المحافل الدولية، حيث تتم المناقشات منذ فترة مع الجانب الهندي بسبب تعارض القوانين والتي لا تسمح بوجود خيول من دول أخرى في أنشطتهم، مشيداً في الوقت نفسه بالقوانين الموجودة في دولة الإمارات والتي تضمن وجود خيول قوية ومميزة.

ووجه فيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول، الشكر إلى نادي الشارقة للفروسية والسباق على دعمه لهذا الحدث الكبير، مؤكداً أنه سيكون نواة لمزيد من سباقات دول مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى أنه زار أكثر من 216 مضماراً حول العالم، ولم ير اهتماماً مثل الذي توليه دولة الإمارات لرياضات الفروسية.