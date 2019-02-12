شكرا لقرائتكم خبر عن دي يونج يغيب أمام ريال مدريد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باتت مشاركة فرانكي دي يونج لاعب وسط أياكس أمستردام محل شك أمام ريال مدريد في ذهاب دور ال 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، غداً الأربعاء بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة.

وخرج دي يونج (21 عاما)، الذي سينتقل إلى برشلونة بعد انتهاء الموسم مقابل 86 مليون يورو (97.2 مليون دولار)، اضطرارياً خلال مباراة خسرها أياكس أمام هيراكليس في الدوري الهولندي يوم السبت الماضي.

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