ريجيكامب: جاهزون للانتصار وليس هناك أعذار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف فريق الوصل على ملعبه في زعبيل فريق بني ياس في الثامنة من مساء اليوم في مباراة ضمن الجولة الخامسة عشرة من دوري الخليج العربي، ويتطلع الوصل إلى الفوز ومضاعفة رصيده من النقاط، حيث يملك 14 نقطة في المركز الحادي عشر، وسيصطدم «الإمبراطور» بفريق مميز حيث يقدم بني ياس مستويات جيدة في النسخة الحالية من البطولة ويملك 21 في المركز الخامس وكان الفريقان تعادلا بهدف لكل في المباراة التي جمعتهما في الشامخة في الجولة الثانية للدوري.

دبي - أيمن بشير

أكد الروماني لورينت ريجيكامب مدرب الوصل صعوبة المباراة مبيناً أن ضيفهم في مباراة الليلة على ملعب زعبيل فريق جيد يمتاز بطريقة تعتمد على غلق المساحات بلاعبين جيدين بالإضافة إلى أن أجانب بني ياس مميزون وأداؤهم متطور.

ويتوقع ريجيكامب أن يكون لاعبو الوصل في يومهم لأن المباراة تلعب على أرضهم وبين جماهيرهم وقال: المباراة مهمة نحتاج إلى النقاط لتحسين مركزنا في الترتيب، اللاعبون في وضع جيد وهم يتطلعون لتقديم أفضل ما عندهم في مباراة اليوم، نحتاج إلى جهود جميع اللاعبين في المرحلة المقبلة، تنتظرنا استحقاقات مهمة، الفوز سيمنحنا دافعا كبيرا لتقديم الأفضل مستقبلا، الوصل جاهز للانتصار وليس هناك أعذار.

وأوضح ريجيكامب أنه أخرج خميس إسماعيل من المباراة الأخيرة أمام الفجيرة لأنه سيحتاجه كثيراً في المباريات المقبلة، ونفى أن يكون ذلك بسبب أن اللاعب شعر بالإرهاق وأن فارس خليل شعر بدوار في الرأس ولم يكن الأمر مقلقا.

وعن الاستعانة بلاعبين من الدكة لم يظهروا خلال الفترة السابقة مع الفريق بعد الدفع بعبد الله كاظم كبديل في آخر مباراتين قال: الفرصة في الفريق ستكون متاحة للأكثر جاهزية، الوصل لديه العديد من اللاعبين وبالتأكيد ستأتيهم الفرصة حتى يثبتوا أنفسهم.

وعن مستوى ليما قال: فينيسوس لاعب جيد وهو أحد خيارات الهجوم ومن الطبيعي أن يهدر الفرص مثل كل المهاجمين،علينا أن نتحلى بالصبر وعدم الاستعجال. وأضاف: البرازيلي ماتيوس داسليفا وزنه زائد بسبب أنه لم يتدرب منذ 3 أشهر وبالتأكيد الفرصة ستأتيه حينما يكون جاهزا.

من جانبه قال سالم العزيزي لاعب الفريق: أمامنا مباراة هامة مع بني ياس الذي يعد من الفرق الجيدة في بطولة الدوري، ونعمل بشكل جيد حالياً مع الجهاز الفني لدخول المباراة ونحن في أقصى درجات الجاهزية حتى يتسنى لنا تحقيق الفوز خاصة وأننا سنخوض المباراة على ملعبنا وبين جماهيرنا.

وأضاف: قمنا بالتحضير جيداً للمواجهة وجميع اللاعبين لديهم رغبة كبيرة في تقديم أداء جيد يرضي الجماهير ويساعد الفريق على تحقيق الفوز لاستمرار النتائج الجيدة.