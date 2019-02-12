الخنبشي يشيد بالتفاعل مع مهرجان الشارقة العمالي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد طارق سالم الخنبشي رئيس مجلس إدارة شركة ريتش تارجت الشركة المنظمة لمهرجان الشارقة الرياضي العمالي الثاني بإشراف كامل من هيئة معايير العمل في الشارقة أن بطولات كرة القدم والطائرة والسلة والهوكي والكريكيت دخلت مراحل الحسم في دور المجموعات الذي سيتبقى له أسبوعان بعد نهاية الجولة القادمة المقرر لها الجمعة القادم. وقال: إن المباريات تسير بشكل رائع ومميز بفضل المتابعة والدعم الكبير من قبل هيئة معايير العمل في الشارقة برئاسة سالم القصير الذي يوجه كل خبراته الرياضية والإدارية السابقة لخدمة وتطوير البطولة في نسختها الثانية. وأضاف: «مع مطلع شهر مارس سيتم الإعلان عن الفرق المتأهلة إلى الأدوار النهائية في جميع البطولات، إن جميع الدوائر والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة تولي البطولة اهتماماً خاصاً بعد أن أصبحت ملتقى لأصحاب العمل والعمال والموظفين في مختلف المؤسسات».