«الزاهر» لحمدان بن راشد بطلاً لكأس رئيس الدولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

توج الجواد «الزاهر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى في السباق الذي أقيم أمس الأول على المضمار العشبي لنادي أبوظبي للفروسية، ضمن فعاليات السباق ال11 للنادي، وبلغت جوائزه أكثر من 3 ملايين و370 ألف درهم.

وحقق «الزاهر» اللقب للمرة الثانية على التوالي، بعد أن تغلب على منافسيه في الشوط الرئيسي الرابع لكأس رئيس الدولة لمسافة 2200 متر، بمشاركة 16 خيلاً، والذي بلغت قيمة جوائزه 2500000 درهم، وتحقق الفوز «للزاهر» بقيادة الفارس جيم كرولي، وإشراف علي الرايحي بتوقيت قدره 2:25:87 دقيقة وبفارق طولين وربع.

وتوجت المهرة «ضحى» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بلقب سباق المرور للفئة المبتدئة، الذي أقيم في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر والذي بلغت قيمة جوائزه 80 ألف درهم، وأكملت السباق بقيادة ريشارد مولن وإشراف محمد علي في توقيت قدره 1:19:22 دقيقة.

وظفرت المهرة المتألقة «ار بي لم تري» للشيخة إليازية بنت سلطان آل نهيان بلقب سباق التاج الثلاثي الذي أقيم في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر وبجوائز بلغت 230 ألف درهم، وجاء الفوز بقيادة فايروس فيرونن وإشراف ايريك ليمارنتيل في توقيت قدره 1:43:67 دقيقة.

وانتزع الجواد «ليجنداري لانش» العائد لإسطبلات العفو للسباقات لقب كأس رئس الدولة للخيول المهجنة الذي جاء في الشوط الخامس لمسافة 1400 متر بمشاركة 14 خيلاً وبلغت قيمة جوائزه 380 ألف درهم، وحقق الفوز بقيادة هاري بنتلي، وإشراف فوزي ناس في توقيت قدره 1:22:31 دقيقة.

وذهب سباق كأس الوثبة ستاليونز الذي أقيم في الشوط السادس لمسافة 1200 متر وبجوائز 70 ألف درهم إلى الجواد «حوافز» لسالم علي مرشد المرر، بقيادة كونور بيسلي وإشراف رضا بن عطية بتوقيت 1:18:81 دقيقة. وتم تتويج الفائزين عقب نهاية كل شوط من أشواط السباق الستة بحضور عدنان سلطان النعيمي مدير نادي أبوظبي للفروسية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «أيفهرا»، وسط تفاعل الجمهور. وأكد عدنان النعيمي أن السباق كان مثيراً وشهد منافسة قوية وتميز بالسرعة خاصة أن جميع الخيول التي شاركت فيه تعد أبطالاً، وأكد أن فوز «الزاهر» فوزاً مستحقاً إذ إنه كان من بين ثلاثة مرشحين للفوز باللقب وسبق له الفوز بسباق النسخة الماضية في العام الماضي، كما سبق وفاز بلقب سباق التاج الثلاثي.

وأكدت لارا صوايا استمرار نجاح جولات كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة على المستوى المحلي في تحقيق أهدافها بدعم المربين والملاك، وكذلك تنوع السباقات ومسافتها مما أتاح ذلك الفرص للخيول الفائزة في المشاركة في تصنيفات أعلى.

وأوضحت أن يوم السبت القادم سيشهد الإعلان عن روزنامة النسخة الحادية عشرة للمهرجان، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي سيعقد في نادي أبوظبي للفروسية، حيث سيتم خلال ذلك المؤتمر الإعلان عن كافة تفاصيل النسخة 11.