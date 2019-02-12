تكريم صادف أهله في «101 فكرة وفكرة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرم الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس الدائرة الخاصة لسمو الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، رئيس جمعية واجب التطوعية، الهيئة العامة للرياضة ممثلة في عبد المحسن فهد الدوسري، الأمين العام المساعد للشؤون الرياضية، وخديجة العبدولي من مكتب الأمين العام المساعد للهيئة، ضمن الفائزين بجائزة مبادرة «101 فكرة وفكرة»، وذلك بحضور عدد من مديري الدوائر الحكومية والمحلية، وعدد من السفراء والإعلاميين والمثقفين.

وقدمت الهيئة مبادرة خلال احتفالات الهيئة باليوم الوطني، احتفاء بالذكرى المئوية للمغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الدولة وباني نهضتها الحقيقية، لما قام به من جهود كبيرة لسنوات طوال، حتى تحول الاتحاد من حلم إلى واقع.