ثلاثية للهاجري في «فخر الأجيال للصيد بالصقور»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمود شرف

حلق 580 طيراً في سماء الروية في دبي، وقدمت أروع العروض التي اتسمت بالقوة في انطلاق منافسات أشواط العامة، وذلك في اليومين الخامس والسادس من بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور التلواح، والتي تقام بتنظيم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية، بمشاركة واسعة من نخبة الصقارين الباحثين عن حصد المراكز الأولى والتتويج بالألقاب للتأهل للمشاركة في بطولة النخبة التي تقام في اليوم الأخير للحدث وتحديداً في ال18 من الشهر الجاري.

وبلغ عدد الطيور التي شاركت في البطولة حتى الآن 1055 صقراً، بواقع 475 في منافسات الشيوخ التي أقيمت في الأيام الأربعة الأولى، و580 في اليومين الأوليين من منافسات العامة بواقع 260 في اليوم الخامس للبطولة و320 في اليوم السادس، لتصبح البطولة على مقربة من تحقيق رقم قياسي جديد على صعيد عدد الصقور المشاركة فيها.

وبدأت منافسات العامة في اليوم الخامس من البطولة، وشهد الشوط الأول الذي خصص للجير شاهين فرخ - رمز، فوز الصقر «سويد» لخالد ناصر الهاجري، وفي ثاني الأشواط «جير شاهين فرخ - رئيسي»، كان الفوز من نصيب الصقر «SH

-55» لبطي أحمد الكندي، وفي الشوط الثالث «جير شاهين فرخ - نقدي»، حقق الصقر «معيظ» لسعيد محمد الشامسي الفوز، وكان الفوز في الشوط الرابع «جير شاهين جرناس - رمز» من نصيب الصقر «تمام» لخالد ناصر الهاجري، وفي الشوط الخامس «جير شاهين جرناس - رئيسي»، حقق الصقر «داس» لخالد ناصر الهاجري الفوز، أما الشوط السادس الذي خصص للجير شاهين جرناس - نقدي، ففاز به الصقر «العاصف» لعلي سعيد المنصوري.

وتواصلت منافسات العامة في اليوم السادس بفئة الجير تبع، وجاء الفوز بالشوط الأول «جير تبع فرخ - رمز» من نصيب الصقر «المين» لحميد راشد المنصوري، وفي الشوط الثاني «جير تبع فرخ - رئيسي» فاز الصقر «شمق» لمطر خلف المنصوري، وفاز بالشوط الثالث «جير تبع فرخ - نقدي» الصقر «نمساوي» لبطي أحمد الكندي، أما الشوط الرابع «جير تبع جرناس - رمز» فذهب لمصلحة «F1

» لمبارك سالم المرر، وفي الشوط الخامس «جير تبع جرناس - رئيسي» توج بالفوز «sara» لبطي أحمد الكندي، واختتمت منافسات اليوم السادس بالشوط المخصص لفئة جير تبع جرناس - نقدي، وتوج به الصقر «البنغو» لخلفان مبارك المرر.

وتحدثت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وأبدت إعجابها الشديد بأعداد المشاركين في منافسات العامة، مثمنة القيم المعنوية المستلهمة من أهمية حماية الصقور وسبل استدامتها كإرث ثقافي واجتماعي مرتبط ارتباطاً جذرياً بتاريخ المنطقة بصفة عامة ودولة الإمارات العربية المتحدة عل وجه الخصوص.

وأضافت: «جاءت انطلاقة منافسات العامة قوية ومثيرة وشهدت مشاركة واسعة، وقد تابعنا أداء المتسابقين، وحرصهم على التسجيل المسبق واتباع النظم الجديدة سواء في التحضيرات الإلكترونية أو في إجراء القرعة قبل وقت كاف من موعد الانطلاقة، وقد عملنا على تهيئة المناخ والأرضية المناسبة للمتسابقين، وهو ما آتى ثماره خلال المنافسات التي شهدت أزماناً مثيرة وصلت إلى 16 ثانية وعدة أجزاء من الثانية، وهو ما يدل على تطور مستوى الصقور والصقارين، ويعني نجاح البطولة من كافة الأوجه سواء التنظيمية أو الفنية».