اجتماع مثمر لـ «تنفيذي المحترفين»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد المكتب التنفيذي للجنة دوري المحترفين اجتماعه الدوري الثالث برئاسةعبدالله ناصر الجنيبي رئيس المكتب التنفيذي، وحضره يوسف محمد رسول الخوري نائب الرئيس، محمد أحمد البحري الحمادي، عبدالحميد المستكي، جمال حامد المري أعضاء المكتب التنفيذي، وليد الحوسني المدير التنفيذي للجنة دوري المحترفين، والدكتور خالد محمد عبدالله مستشار تطوير الأعمال.

تم خلال الاجتماع عرض تقرير حول مشاريع اللجنة في مختلف الإدارات شمل مستجدات إشهار رابطة دوري المحترفين، عقود الرعاية والأعمال المشتركة مع الرعاة وآلية استهداف رعاة جدد، ثم حقوق البث التلفزيوني. وتواصل الاجتماع بعرض عن حفل جائزة دوري الخليج العربي، ثم برنامج الورشة الفنية السنوية، كما تم تقديم مقترحات حول الملعب الذي سيستضيف نهائي كأس الخليج العربي في مارس المقبل.