الألماني هوبت: الشارقة مدينة تبعث الطمأنينة في النفس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب «هورجا هوبت»، والد اللاعب يوليوس هوبت أحد اللاعبين المشاركين في لعبة المبارزة على الكراسي المتحركة، عن سعادته بمشاركة ابنه في البطولة العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي يزور فيها بصحبة عائلته الإمارات، واصفاً الشارقة بالإمارة التي تبعث الطمأنينة في النفس منذ اللحظات الأولى التي تحط فيها الطائرة على أرضها من خلال ما يبديه الجميع من عون ومساعدة بدءاً بالعاملين في مطار الشارقة، مروراً بالأشخاص المتواجدين هناك، والمسؤولين عن استقبال البعثات الرياضية، أو المتواجدين في الفندق.

وأشاد هوبت بالتنظيم الذي قال إنه وفق أعلى المعايير الدولية، من حيث المنشآت الرياضية التي زارها بصحبة ابنه للاطلاع عليها، والصالات التي تتميز باتساعها وجاهزيتها، بالإضافة إلى دقة المواعيد، والاتصال المباشر من قبل الأشخاص المكلفين بالاطمئنان على البعثات، الأمر الذي جعلنا نشعر وكأننا من أبناء البلد.

وأوضح مدرب البعثة الإيطالية سيموني فاني الذي يقود 13 لاعباً من إيطاليا، أن هذه هي المرة الثاني التي يزور فيها إمارة الشارقة للمشاركة في الفعاليات الرياضية، حيث قدم إلى الإمارة عام 2015، معرباً عن سعادته بالعودة اليها ثانية لما تركته من أثر وذكرى طيبة في نفسه، نظراً للتنظيم الدقيق والمهنية العالية التي يتعامل بها القائمون على تنظيم واستضافة البطولات والفعاليات الرياضية.

من جانبه، قال المدرب الأول للبعثة الرياضية الروسية إسماعيلوف حسان، الذي شارك مع بعثة بلاده في منافسات «كأس العالم للمبارزة» التي استضافتها الشارقة في عام 2015: «سعيد بعودتي للشارقة نظراً لسهولة الإجراءات وسرعتها ودقتها، التي تعكس تنظيماً عالي المستوى، تقدمه إمارة الشارقة فيما يتعلق بالبطولات والألعاب الرياضية التي تقام على أرضها».

وقال اللاعب الأمريكي هورتس لافجوي إنه يشارك للمرة الثالثة ضمن بطولات تنظمها الإمارات، حيث سبق له أن شارك في أبوظبي، لافتاً إلى أنه يسعى إلى اكتساب المزيد من الخبرات عبر مشاركاته، كون هذه البطولة وغيرها من البطولات التي تتيح له فرصة تجربة مهاراته أمام العديد من المنافسين الأقوياء.