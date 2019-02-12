شرطة دبي تواصل التألق في تحدي الفرق التكتيكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أحمد مصطفى



واصلت فرق شرطة دبي تألقها في بطولة تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، الذي يقام في ميدان الروية حتى الخميس المقبل، برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، بإشراف من اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حيث يشارك 60 فريقاً من 50 دولة.

وحقق فريق شرطة دبي (A) المركز الأول، ضمن منافسات اليوم الثاني للتحدي، الذي تم تخصيصه للهجوم السريع، وكانت فرق شرطة دبي A وB

، قد حققت المركزين الأول والثاني في منافسات اليوم الأول للمسابقة التكتيكية لتحدي إنقاذ رهينة.

وشهد منافسات اليوم الثاني الذي شارك فيه 48 فريقاً من 37 دولة اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، واللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، واللواء محمد سيف الزفين، مساعد القائد لشؤون العمليات بشرطة دبي، واللواء عبدالله الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وعدد من قادة الفرق المشاركة في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية.

وفي تفاصيل النتائج استطاع فريق شرطة دبي A

، أن يحقق المركز الأول في اليوم الثاني، الذي أقيمت فيه منافسات تحدي الهجوم السريع، محققاً زمناً قدره 2:16:63، حيث نال جائزة قدرها 5000 دولار، فيما جاء في المركز الثاني فريق وزارة الداخلية الكويتية، ونال جائزة قدرها 3000 دولار، وحلت الفرقة الخاصة ببيلاروسيا في المركز الثالث، ونالت جائزة قدرها 2000 دولار.

ووجه اللواء عبدالله خليفة المري بقبول مشاركة الفرقة الخاصة التابعة للشرطة البيروفية، على الرغم من تأخر رحلة وصول الفريق إلى دبي لمدة 8 ساعات.

وأكد العقيد عبيد مبارك الكتبي، المنسق العام لتحدي الإمارات ،أن الهدف الرئيسي من التحدي هو تبادل الخبرات مع الفرق الأخرى.