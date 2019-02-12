ناصر آل علي: دور المدرب مهم لتطور اللعبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصف ناصر علي سعيد سلطان آل علي المدرب الدولي في بناء الأجسام واللاعب السابق لمنتخب الإمارات، ومدير صالة الإمبراطور في الشارقة، النجاحات التي حققتها منتخبات الإمارات في بناء الأجسام والقوة البدنية في الموسم الرياضي 2018، وإحراز 99 ميدالية ملونة بالإنجاز التاريخي والأبرز في تاريخ اللعبة.

وأرجع آل علي هذا النجاح للنقلة النوعية في مستوى المدربين الإماراتيين في هذه اللعبة ما انعكس على تطور المستويات الجسمانية والبدنية للاعبين، مبيناً أن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام برئاسة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي دعم دور مدربي بناء الأجسام بشكل جيد، مؤكداً أن لاعب بناء الأجسام من أجل أن يطور مستواه الفني والبدني بشكل مميز يجب أن يبقى على اتصال بالمدرب، والذي هو الآخر يجب أن يكون مطلعا بشكل دائم على تطور أساليب التدريب العملية والعلمية في جميع الجوانب ومنها التغذية السليمة وأساليب الإحماء والأمور الصحية للاعب وكيفية التعامل مع الإصابات والابتعاد عن استخدام الهرمونات المنشطة.

وقال: بعض اللاعبين لا يدركون أهمية الاستماع لنصائح المدربين وتطبيقها مثل النوم المبكر والتدرب بشكل جيد وأهمية ذلك في بناء جسم مميز متناسق العضلات. وطالب المدرب الدولي ناصر آل علي اللاعبين المبتدئين بعدم الاستعجال في طلب الوصول لمراتب متقدمة في اللعبة، مؤكداً أن التدرج في التدريبات ووفقاً لأصول اللعبة يمكن أن يقوده للنجاح دون اللجوء للأساليب غير السليمة في اللعبة.