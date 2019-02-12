تجديف الحمرية يحصد 4 ميداليات في بطولة تونس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز لاعبو الإمارات للتجديف الحديث من نادي الحمرية 4 ميداليات ملونة في ختام بطولة تونس الدولية الثانية عشرة التي نظمت على ضفاف شاطئ العاصمة التونسية خلال اليومين الماضيين بمشاركة ثماني دول هي تونس والسودان وليبيا والإمارات وساحل العاج وجنوب إفريقيا والسنغال ونيجيريا.

وخطف كل من لاعبي الامارات الميداليات الملونة خلال جولات البطولة لاسيما ذهبية فردي خفيف نالها أحمد خميس الحمادي، أما زملاؤه فحصدوا فضية زوجي ثقيل عن طريق اللاعبين خميس غانم الشامسي وحمد المطروشي وفضية زوجي خفيف عن طريق اللاعبين مبارك الياسي وأحمد خميس.

كما أحرز اللاعب خميس غانم برونزية فردي ثقيل خلال المنافسات، وجميعها ضمن جولات بطولة بحيرة تونس الدولية الثانية عشرة.

وأهدى سالم غانم الشامسي، نائب رئيس مجلس نادي الحمرية رئيس لجنة الألعاب البحرية، الإنجاز إلى قيادة وشعب الإمارات، وأشاد بكافة الجهود التي تكاملت من اتحاد الإمارات للتجديف الحديث ومجلس الشارقة الرياضي ومجلس إدارة نادي الحمرية لدعم اللاعبين وتأهيلهم للمنافسات الدولية.