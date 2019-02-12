شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان ينسحب أمام شباب الأهلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر فريق خورفكان الانسحاب من مباراته أمام شباب الأهلي، ضمن بطولة كأس الشباب تحت 18 سنة، بعد أن بات لديه 6 لاعبين فقط في الملعب، وكان فريق خورفكان حضر للمباراة بتسعة لاعبين، وبعد بداية المباراة تعرض ثلاثة منهم للإصابة، ولم يستطيعوا إكمال المباراة، واعتبر الحكم فريق خورفكان مهزوماً برباعية نظيفة لصالح شباب الأهلي.

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