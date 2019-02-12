سوبيتش: العين يملك شخصية البطل ورغبة الاحتفاظ باللقب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين:عاطف صيام

ضرب العين العالمي سرباً من العصافير بحجر بفوزه على الوحدة في «كلاسيكو الإمارات» بهدف وحيد في المباراة المؤجلة بينهما، والتي جرت أمس الأول باستاد هزاع بن زايد، وحقق مكاسب عديدة أولها: إرضاء جماهيره الغاضبة بالفوز على الغريم التقليدي في مباراة لها خصوصيتها وتعتبر بطولة قائمة بذاتها، بجانب رد الاعتبار والثأر من خسارة كأس «السوبر» في بداية الموسم بركلات الترجيح بمصر.

ثاني المكاسب للعين التعويض السريع لنقطتي الإمارات بالتعادل السلبي معه في الجولة الماضية. ثالثاً: الفوز في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق بعد رحيل مدربه زوران المفاجئ وحالة الإرهاق والإحباط العام للاعبي المنتخب وبعض الإصابات في الصفوف،رابعاً: استعادة روح الفريق وشخصيته في الشوط الثاني وإصراره على الفوز رغم النقص العددي، وهو ما يؤكد بداية استرجاع المستوى المعهود والرغبة في النصر وهو أمر مهم جداً للفريق قبل انطلاق بطولة دوري أبطال آسيا،وأخيراً وهو الأهم تقليص الفارق مع فريق الشارقة المتصدر إلى نقطتين «فقط»، وهو ما يعني أن أي تعثر للملك يعني اعتلاء صدارة الترتيب.

وبالعودة للقاء «الديربي» نجد أنه جاء مخيباً للآمال من ناحية المستوى الفني والحضور الجماهيري الخجول، وربما يكون الشوط الثاني أعاد جزءا من بريق «الكلاسيكو» من خلال الإثارة والندية والفرص العديدة من الجانبين، بالرغم من الخشونة المفرطة في بعض الأوقات والتي أدت إلى إكمال الفريقين المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد بندر الأحبابي من العين مع نهاية الشوط الأول، ومحمد برغش من الوحدة مع بداية الشوط الثاني.

وعبر زيلجيكو سوبيتش مدرب العين عن سعادته بفوز فريقه على الوحدة واقترابه بصورة كبيرة من المتصدر، ولكنه في نفس الوقت عبر عن استيائه من الأخطاء الكثيرة التي ارتكبها لاعبوه في المباراة، مشيراً إلى أن «الزعيم» قادر على تحقيق البطولة والاحتفاظ بلقب الدوري.

وقال في المؤتمر الصحفي: لم نظهر بالصورة المطلوبة في الشوط الأول وارتكبنا عدة أخطاء فردية في التمرير وفي الاحتفاظ بالكرة بجانب عدم اتخاذ القرار في التوقيت المناسب، وفي الشوط الثاني تحسن الأداء واستحققنا الفوز.

وأضاف: لا أبحث عن الأعذار، ولكن الواقع أن الأسماء التي شاركت في المباراة لم تأخذ الوقت الكافي في التدريب مع بعضها بسبب وجودها مع المنتخب الوطني لمدة شهر ونصف بجانب بعض الإصابات لذلك على الجميع مساندة الفريق في المرحلة المقبلة، خصوصاً أن اللاعبين يرغبون في تقديم أفضل ما عندهم من أجل إسعاد جماهيرهم، فريقنا قادر على الفوز بلقب دوري هذا الموسم والاحتفاظ به قياساً بالشخصية القوية والرغبة الكبيرة عند اللاعبين.

وعما إذا كان طرد لاعب الوحدة برغش قد عادل الكفة، وسهل من مهمتهم في الفوز قال: في كرة القدم دائماً يحدث غير المتوقع كما حدث في التبديلات بإصابة برمان.من ناحيته أبدى الهولندي تين كات مدرب الوحدة رضاه وسعادته بأداء فريقه في المباراة أمام العين رغم الخسارة وقال في المؤتمر الصحفي: هذا حال كرة القدم التي لا تعطيك ما تستحق، فقد أدينا مباراة جيدة وأهدرنا العديد من الفرص التي كانت كفيلة بخروجنا فائزين بالنتيجة وبالنقاط كاملة، وخلال المباراة ارتكبنا خطأين فقط هما طرد محمد برغش والهدف الذي سجله العين، فيما عدا ذلك قدمنا مباراة رائعة، وأنا سعيد وفخور باللاعبين.

وأضاف: تسلمت الفريق في وضع سيئ وحالياً هناك تحسن في مستوى الأداء وسيستمر هذا التحسن من مباراة لأخرى، خصوصاً أن الوحدة يملك عناصر شابة موهوبة سيكون لها شأن كبير في المستقبل.

وأوضح مدرب الوحدة أنهم بعيدون عن المنافسة في بطولة الدوري بسبب فارق النقاط الكبير مع أندية المقدمة، وأن الشيء الوحيد المتاح أمامه هو تحقيق لقب كأس الخليج العربي والمضي قدماً في دوري أبطال آسيا.

وعن تعليقه على الخسارة التي تعرض لها بعد أن ذكر بأنه لم يهزم في العين لسبع مباريات سابقة قال تين كات ضاحكاً: هي كانت مزحة من جانبي وفي الحقيقة أنا استمتع جداً عندما ألعب في مدينة العين وفي ملعب استاد هزاع بن زايد الجميل.

خالد عيسى:الأولوية التجديد للعين

اعتبر حارس العين الدولي خالد عيسى، أن الفوز والحصول على ثلاث نقاط من الوحدة؛ هو أمر مهم جداً في مشوار الدوري؛ حيث تقلص الفارق مع المتصدر إلى نقطتين. مشيراً إلى أن المرحلة الحالية التي يمر بها الفريق تتطلب حصد النقاط، دون النظر إلى الأداء. وعن تجديد عقده مع العين، ودخوله فترة الستة أشهر، قال عيسى: «بالتأكيد الأولوية ستكون لنادي العين، الذي عشت فيه ثماني سنوات مميزة، سأنتظر في الفترة القادمة إلى حين الجلوس مع إدارة النادي، ومناقشة الأمر معها، وبإذن الله تسير الأمور بصورة طيبة للطرفين».

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حماد: المدرب الحالي مستمر ودومبيا سيظهر في آسيا

أوضح محمد عبيد حماد، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم مشرف الفريق، أن الجهاز الفني الحالي مستمر مع الفريق طالما أنه موجود على رأس عمله وسيبقي ضمن الخيارات المطروحة في الاستمرار في حال عدم اختيار مدرب آخر في الفترة القصيرة المقبلة.

كما أشار إلى أن اللاعب المالي حامد دومبيا الذي شارك مع الفريق في كأس العالم للأندية ربما يكون ضمن خيارات الفريق في دوري أبطال آسيا بديلاً لأحد الأجانب، وأن الثابت الوحيد هو الآسيوي الياباني شيوتاني، مبيناً أن الوافد الجديد البرتغالي روبن روبيرو لاعب جيد ويحتاج إلى مزيد من الوقت للانسجام، وأن المدرب أضطر للتضحية به وإخراجه بسبب واقعة الطرد والنقص في الخط الخلفي.

وذكر حماد أن لاعبي العين يتسلحون بالخبرة، وأنهم تجاوزوا حالة الإحباط من الخروج الآسيوي للمنتخب، وأن الفوز على الوحدة سيكون بداية العودة القوية للمستوى المعهود من أجل الحفاظ على لقب الدوري.

الكمالي: غياب اللمسة الأخيرة سبب خسارتنا

ذكر مدافع الوحدة حمدان الكمالي أنهم قدموا مباراة جيدة المستوى أمام العين وفعلوا كل شيء ما عدا اللمسة الأخيرة في الشباك، وأن سبب خسارتهم للديربي يعود إلى عدم استثمار الفرص العديدة المتاحة بالصورة المطلوبة، مبينا أنهم سيبذلون أقصى ما عندهم لتحسين مركزهم في ترتيب الدوري.