شكرا لقرائتكم خبر عن «الأخضر» ينهي علاقته بالمدرب بيتزي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، عدم تجديد عقد مدرب المنتخب السعودي الأرجنتيني أنطونيو بيتزي، وكلف اللجنة الفنية ببدء البحث عن البديل ،وبيتزي خلف مواطنه ادجاردو باوزا في نوفمبر 2017، وقاد الأخضر في مونديال روسيا 2018، من دون أن يتجاوز الدور الأول؛ حيث خسر المباراة الافتتاحية من روسيا (0-5)، ومن الأورغواي (0-1)، وفاز على مصر (2-1)، وفي نهائيات «كأس آسيا 2019» لم يتجاوز ثمن النهائي؛ وخرج على يد اليابان (0-1).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الأخضر» ينهي علاقته بالمدرب بيتزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.