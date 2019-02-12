جوريتش: بني ياس لم يهزم على ملعبه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد

قدم بني ياس عروضاً مميزة خلال الجولات الأخيرة من الدوري ونجح في حصد الفوز الثالث توالياً في مباراة الفجيرة برباعية نظيفة في مستهل منافسات مرحلة الإياب والجولة 14 من دوري الخليج العربي قبل مواجهته المرتقبة مساء اليوم أمام الوصل.

وامتدح الكرواتي كرونسلاف جوريتش المدير الفني لبني ياس المستوى الفني الذي يقدمه أجانب الوصل والخبرة الكبيرة التي يتمتعون بها على صعيد منافسات دوري الخليج العربي بعد قضائهم سنوات عدة ضمن صفوف «الإمبراطور».

وقال: يستند الوصل على 4 وجوه شابة يقدمون مردوداً مميزاً، وأنا على دراية تامة بأهمية المباراة بالنسبة للفهود لتعزيز موقعهم بعد إهدار العديد من النقاط خلال منافسات القسم الأول من الدوري، وبدورنا ندخل المباراة بجدية تامة لمواصلة عروضنا القوية وحصد المزيد من النقاط بعد أن وصلنا إلى محصلة جيدة تبلغ 21 نقطة، وبدون شك أثق بلاعبي السماوي وجميع عناصره المتحفزة لتقدم عرضاً جيداً.

وأكد المدير الفني لبني ياس أن طموحه مع السماوي هذا الموسم يعانق السماء لتحقيق أفضل مركز ممكن في الدوري، غير مكتفٍ بالهدف الذي سطرته شركة كرة القدم بالنادي بالبقاء بين مصاف أندية دوري الخليج العربي خاصة وأنه عائد حديثاً إلى المحترفين واستقطب عدداً كبيراً من اللاعبين الجدد. ونوه إلى أن أي ناد سوف يواجه السماوي على ملعب الشامخة سيعد العدة جيداً لمعرفته أن بني ياس لم يهزم على أرضه خلال منافسات الدوري هذا الموسم ومنذ فترة طويلة.

وبدوره قال يوسف جابر قائد بني ياس إن مباراة الوصل اليوم صعبة، مشيراً إلى أن السماوي سيخوض المباراة بأسلوبه المعتاد مستنداً على إمكانات لاعبيه لتقديم مستوى مقنع في الميدان سواء أمام الوصل أو أي منافس آخر.

وعن توقعه المسبق لظهور بني ياس الرائع محلياً في الموسم الحالي والحلول خامساً بالدوري، وتأهله لنصف نهائي كأس الخليج العربي، أوضح: «هناك مؤشرات ومعطيات تؤهل لتحقيق هذه النتائج الإيجابية منذ انطلاق الموسم الحالي، ويقودنا مدرب كبير هو جوريتش ومع توالي الجولات سيرتفع سقف طموحنا بتحقيق المزيد والتطور بشكل أكبر.