شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يجدد عقد يونج والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أمس، تجديد عقد لاعبه أشلي يونج لعام إضافي حتى موسم 2019-2020. وكان عقد يونغ (33 عاماً) الذي يستطيع شغل أكثر من مركز، ينتهي في يونيو/ حزيران المقبل، لكنه أبدى في الأيام الأخيرة رغبته بالبقاء في صفوف «الشياطين الحمر». وانضم الإنجليزي الدولي إلى يونايتد عام 2011 قادماً من أستون فيلا، ودافع عن ألوانه في 227 مباراة، وسجل 17 هدفاً، كما توج معه بخمسة ألقاب أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز (2012-2013)، وكأس إنجلترا (2015-2016)، والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في 2017.
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